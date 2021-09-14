صندوق النقد يسلمّ لبنان 1.1 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة

أبلغ صندوق النقد الدولي، لبنان، أنه سيتسلّم ما قيمته مليار ومائة مليون دولار من حقوق السحب الخاصة.

وبحسب ما نقلته وزارة المالية اللبنانية، فإنها ستتسلّم القيمة يوم الجمعة المقبل، إذ يمثّل هذا المبلغ حقوق السحب الخاصة المخصَّصة للبنان عن العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 860 مليون دولار، بينما بلغت القيمة التي خصصها الصندوق للبنان عام 2009، 275 مليون دولار.

وفي وقتٍ سابقٍ؛ نشرت منظمة “الإسكوا” تقريرًا أظهر ارتفاع نسبة الفقراء في لبنان من 55 بالمائة خلال عام 2020، إلى 74 بالمائة.

وتزامن تقرير “الإسكوا” مع استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار، إضافةً إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدني المستوى المعيشي، وشبه انعدام الغاز والوقود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا