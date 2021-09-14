“بوتين” يعزل نفسه بسبب تفشي “كورونا” ضمن دائرته المقربة

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخضع للعزل الذاتي بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا ضمن دائرته المقربة، مضيفًا أن نتائج اختباره سلبية بالنسبة لـ”كوفيد-19″.

وتم تطعيم بوتين بلقاح فيروس “كورونا” الروسي “سبوتنيك في”، وتلقى اللقاح الثاني في أبريل.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري، بيسكوف للصحفيين، إن “بوتين” “يتمتع بصحة جيدة” لكنه سيعزل نفسه بعد الاتصال بشخص أصيب بالفيروس، ولم يوضح إلى متى سيبقى “بوتين” في عزلة ذاتية ، لكنه أكد أن الرئيس سيواصل العمل كالمعتاد.

ولدى سؤاله عما إذا كانت نتائج اختبار “بوتين” سلبية للفيروس؛ قال “بيسكوف”: “نعم بالتأكيد”.

ولم يذكر “بيسكوف” من أصيب من بين مخالطي “بوتين”، واكتفى بالقول إن هناك حالات عدة.

وحضر الرئيس الروسي يوم الاثنين مناسبات عامة عدة. واستقبل البارالمبيين الروس، وحضر التدريبات العسكرية التي أجريت بالتنسيق مع بيلاروسيا، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.

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