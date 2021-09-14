جيبوتي تدحض الشائعات حول تدهور صحة رئيسها

نفت جيبوتي، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي ترددت بشأن صحة الرئيس إسماعيل عمر جيله ووصفتها بأنها “سم” يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وقالت إن الرجل، البالغ من العمر 73 عامًا، في إجازة لبضعة أيام للتعافي من إرهاق العمل.

أعيد انتخابه لولاية خامسة في أبريل، وحكم جيبوتي منذ 1999 واستخدم موقع بلاده الفريد في القرن الأفريقي لجذب المستثمرين والقوى العسكرية الأجنبية، مع الحفاظ على قبضة حديدية على السلطة.

بعد ساعات من انتشار شائعات يوم الاثنين بأن جيله قد طار إلى باريس ودخل المستشفى؛ أصدر وزير الخارجية محمود علي يوسف سلسلة تغريدات قال فيها إن التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

وكتب “يوسف”: “كل المعلومات المتداولة على شبكات التواصل هي سموم تنتشر لإزعاج مواطنينا”.

وأضاف: “رئيسنا بخير. نوبة خفيفة من التعب من الإرهاق وقلة الراحة خلال الصيف أجبرته على أخذ بضعة أيام من الراحة وإجراء فحص طبي “.

اتهم رئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد معارضين لم يسمهم بـ “نشر شائعات مقززة” والسعي لزعزعة استقرار البلاد.

وكتب على فيس بوك: “رئيس الجمهورية في رحلة خاصة، كما كان مخططًا منذ فترة طويلة على جدول أعماله ، وسيعود في الأيام القليلة المقبلة إلى جيبوتي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا