عبد الله اللافي يبحث مع وزيرة العدل الإيطالية اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين البلدين

روما 14 سبتمبر 2021 (وال)- ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء، مع وزيرة العدل الإيطالية مارتا كارتابيا؛ اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، التي تمت مراجعتها خلال المدة الماضية؛ من قبل اللجان المختصة، تمهيدًا للتوقيع عليها من قبل وزيري العدل في البلدين.

جاء ذلك في اجتماع عقد بينهما خلال زيارة اللافي للعاصمة الإيطالية روما، بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني، والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي محمد سيالة، ومستشار شؤون الأمن والدفاع أحمد محارب.

وبحث الجانبين خلال اللقاء؛ القضايا المرفوعة من قبل شركات إيطالية على الدولة الليبية، وأحكام الحجوزات، وفي هذا الإطار طالب اللافي وزيرة العدل بالنظر إليها سياسيًا، من خلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين الصديقين، مشيدًا بدور إيطاليا في دعم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

من جهتها، قدمت “كارتابيا” في الاجتماع، نبذة عن تجربة إيطاليا في ملف المصالحة والعدالة الانتقالية، وانتقالها من دكتاتورية الحزب الفاشستي لنظام الجمهورية، واستفتاء الشعب الإيطالي في العودة للمملكة، أو التقدم للجمهورية.

يُشار إلى أن الاتفاقية تنص على تبادل المحكومين، الأمر الذي سيساعد الليبيين الذين يقضون عقوبات في ايطاليا باستكمال مدة عقوبتهم في ليبيا. (وال)

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