الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصف تفتيش إيران لموظفيها بغير المقبول

وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء ما تعرض له بعض موظفيها من عمليات تفتيش بإيران بغير المقبلة.. وقال دبلوماسيون تابعون للوكالة إنه في أول واقعة هذا العام في موقع نطنز النووي، تعرضت مفتشة لتفتيش ذاتي من قبل أفراد الأمن ،وقد اعتبرت الولايات المتحدة عمليات تفتيش الموظفات بأنها مضايقات .

وقالت الوكالة في بيان أصدرته ردا على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال حول هذه الوقائع في الأشهر الماضية، وقعت بعض الحوادث المتعلقة بفحوص أمنية لمفتشي الوكالة في منشأة إيرانية واحدة فيما لم تحدد ما إذا كانت الوقائع جرت مع مفتشين أم مفتشات، كما لم تذكر تفاصيل عنها ،مضيفة أنها أثارت هذه المسألة مع إيران لتوضيح ما حدث والتأكيد على عدم تكرارها مرة أخرى .

ولا تزال تفاصيل الواقعة التي جرت في شهر يونيو غير واضحة كما هو الحال مع عدد من الوقائع المتكررة منذ ذلك الحين في منشأة نطنز، حيث وقع في أبريل انفجار وانقطاع للكهرباء حملت فيه إيران إسرائيل مسؤولية تضرر معدات بمنشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الواقعة تحت الأرض.

وقال سفير إيران لدى الوكالة كاظم غريب إن الإجراءات الأمنية في المنشآت النووية لبلاده مشددة لكن بشكل معقول .

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