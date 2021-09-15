اللافي يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي آخر المستجدات السياسية في ليبيا وسُبل إجراء الاستحقاق الانتخابي

روما 14 سبتمبر 2021م (وال)- بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” مع وزير الخارجية الايطالي ” لويجي دي مايو”، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسُبل إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا، ” عمر الترهوني”، والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي، ” محمد سيالة”، ومستشار شؤون الأمن والدفاع، ” أحمد محارب”.

وثمّن “اللافي” دور إيطاليا في دعم استقرار ليبيا، والعمل على استمرار التعاون المشترك، في عديد المجالات خاصة الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض “اللافي” مساعِي المجلس الرئاسي، المستمرة للتواصل مع جميع الأطراف، لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى مساهمة المجلس، في الإفراج عن عدد من السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية، والنظر في السجناء الآخرين الذين لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية بالتنسيق مع وزارة العدل.

من جهته، أكد “دي مايو” على استمرار دعم إيطاليا لليبيا، في إشارة للعديد من المبادرات حول ليبيا التي ستشهدها الأسابيع القادمة، موضحا أن بلاده لا ترغب في أن يدفع الشعب الليبي تداعيات تأخير الانتقال نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل. (وال)

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