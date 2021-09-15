متشدد إيراني يقود المفاوضات النووية

في خطوة من شأنها إثارة المزيد من التوتر في الملف النووي الإيراني، عينت طهران أمس علي باقري كني، محل عباس عراقجي، لقيادة المحادثات بشأن اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية الكبرى.

باقري، وهو دبلوماسي مخضرم من غلاة المحافظين، عُين نائبا لوزير الخارجية للشؤون السياسية، وسبق أن شارك في المحادثات النووية بين إيران والغرب في عهد الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد، كما أنه من أقارب المرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي إجراء آخر، ذكرت وسائل إعلام حكومية أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، عين محمد فتح علي ليكون نائبه للشؤون الإدارية والمالية، ومهدي صفري نائبه للشؤون الاقتصادية.

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