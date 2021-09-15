مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في غينيا

في مساعِ من قادة الانقلاب في غينيا لتشكيل حكومة انتقالية عقب الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، بدأ المجلس العسكري أمس مشاورات مع القادة السياسيين والدينيين ورجال الأعمال.

زعيم الانقلاب وقائد القوات الخاصة مامادي دومبويا، حث في خطاب قصير ألقاه في مستهل الاجتماع، الحضور على “عدم تكرار أخطاء الماضي” عند بناء نظام حكم جديد. مضيفا أنه ورفاقه أطاحوا بكوندي، بسبب مخاوف تتعلق بالفقر والفساد المستشري في البلاد، وإصرار كوندي على قضاء فترة ثالثة في السلطة بعد تعديله الدستور للسماح بذلك.

ومن المرجح أن تخلص المشاورات التي ستستمر أسبوعا، إلى وضع إطار لحكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، بما يضمن عودة البلاد إلى النظام الدستوري.

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