قصف لمواقع ميليشيات إيرانية قرب الحدود العراقية

أسفر هجوم شنته طائرات مجهولة على مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية قرب الحدود السورية العراقية، عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى تدمير عدة سيارات تابعة لتلك الميليشيات في ريف مدينة البوكمال.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه “تم تدمير السيارات بعد دخولها من العراق باتجاه سوريا عبر ممرات غير شرعية، بأربعة صواريخ من طائرات مسيرة لا تزال مجهولة”. وأشار المرصد إلى سماع دوي انفجارات عنيفة عقب تنفيذ تلك الغارات.

ومن جهتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن مصادر عراقية، وقوع قصف جوي استهدف مركبتين على الحدود بين البلدين. أما المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة “داعش” في سوريا، واين ماروتو، فقد نفى أن تكون القوات الأميركية هي من شن تلك الغارات.

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