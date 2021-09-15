الرئيس التونسي يجدد التزامه باحترام الحقوق والحريات

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، التزامه باحترام الحريات والحقوق والمضي في المسار “الذي رسمته إرادة شعبية واسعة”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

البيان، أضاف أن الرئيس سعيد شدد خلال لقاء جمعه بخبراء قانونيين ودستوريين، على أهمية “تشكيل الحكومة”، و”وضع تصور للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي”، مؤكدا أنه لن يسمح لمن وصفهم بالخونة بالعبث بمقدرات البلاد، وجرها نحو الفوضى، ولن يخوض معهم أي حوار، وفي تعليقه على الاتهامات الموجهة له بتجاوز الدستور، قال سعيد إن الهدف من تلك الادعاءات الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد.

وفي سياق آخر، أصدر سعيد أمراً رئاسياً بإعفاء سهام العيادة، من مهام وزيرة الشباب والرياضة التي كانت كلفت بها بالإنابة.

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