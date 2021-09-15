رئيس البرلمان العربي يُؤكد دعم وحدة وسيادة ليبيا على أراضيها

القاهرة 15 سبتمبر 2021 م ( وال )- أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لوحدة وسيادة ليبيا على أراضيها كافة، وحرصه على تعزيز قنوات التواصل الدائم مع مجلس النواب الليبي على جميع المستويات، وبحث أفضل السُبل التي يمكن من خلالها دعم الليبيين ومساندتهم في حل الأزمة .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس البرلمان العربي ” عادل العسومي ” اليوم الأربعاء، بالقاهرة مع وفد من مجلس النواب الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري”، تناول بالبحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة الليبية.

وشدد البرلمان العربي – في بيان – وزعه مكتبه بالقاهرة على ضرورة خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية .(وال)

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