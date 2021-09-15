أمير دولة قطر يستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي

الدوحة 15 سبتمبر 2021 م (وال)- استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي بدأ أمس الأربعاء زيارة رسمية لدولة قطر.

ورحب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ بزيارة رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له، شاكرًا تلبية الدعوة، ومثمنًا جهودهُ في توحيد المؤسسات، وإطلاق عملية المصالحة الوطنية.

وأكد أمير دولة قطر خلال المقابلة على دعم بلاده لاستقرار ليبيا، واستعدادها لدعم المسار السياسي الليبي، والحلول التي يختارها الشعب.

بدوره، أكد رئيس المجلس على عمق العلاقات بين الشعبين الليبي والقطري، وحرصه على خلق علاقات مميزة بين البلدين، مؤكدًا أن تلبية الدعوة يأتي في إطار رسم إستراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين، مبنية على الشراكة الحقيقية، والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين. )وال)

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