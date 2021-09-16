الأمم المتحدة تحذر: الأزمة الإنسانية السورية تتفاقم بشكل مأساوي

أكد أمين عام مساعد الأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني في سوريا يتدهور بشكل سريع وأن احتياجات الشعب السوري أكبر من أي وقت مضى.

قال مارتن غريفيث ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ، خلال اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الـ 15 إن “الاحتياجات الإنسانية في سوريا أكبر من أي وقت مضى، على الرغم من أننا قد نقرأ عنها بشكل أقل في الصفحات الأولى من الصحف”.

وأضاف للمندوبين، بمن فيهم ممثلو تركيا وإيران وسوريا، إنه على الرغم من تبرعات المجتمع الدولي بمليارات الدولارات؛ فإن الاحتياجات الإنسانية “تفوق بشكل مأساوي الموارد المتاحة”.

وأردف “غريفيث” أن ما لا يقل عن 13.4 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا يحتاجون الآن إلى مساعدات طارئة، فيما يمثّل قفزةً بأكثر من 20 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أعلى رقم منذ عام 2017.

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