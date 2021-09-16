الصين تندد باتفاق “الغواصات النووية”، وفرنسا تصفه “بالطعنة في الظهر”

نددت كلّ من الصين وفرنسا باتفاق الغواصات النووية بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويقضي الاتفاق بتزويد الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا بتكنولوجيا من شأنها أن تمكن أستراليا من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وتعارض الصين هذا الاتفاق بذريعة أنه يهدد الاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال لسباق تسلح نووي في المنطقة، بالرغم من أن مسؤولين في الإدارة الأميركية أكدوا أن هذا الاتفاق لا يستهدف فتح أي مواجهة عسكرية مع الصين.

على جانب آخر، وصفت فرنسا الاتفاق بأنه “طعنة أميركية في ظهر فرنسا”، خصوصاً وأنه قد أنهى الشراكة الفرنسية الأسترالية التي كان من المفترض بموجبها أن تزود فرنسا أستراليا بغواصات فرنسية من طراز “نافال”، بقيمة 40 مليار دولار.

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