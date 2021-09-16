القنصل الإيطالي يتفقد عدد من المؤسسات التعليمية بمنطقة القوارشة

بنغازي 16 سبتمبر 2021 (وال)- أجرى القنصل الإيطالي السيد كارلو باتوري يوم أمس، عدد من المؤسسات التعليمية بمنطقة القوارشة.

هذا واطلع القنصل المؤسسة التعليمية النجيلة؛ حيث اطلع على سير عمل منظمةlOMLibya التي تقوم بتقديم الدعم للمؤسسات من خلال توفير الأثاث والطابعات، وإضافة فصول دراسية جديدة.

ورافق القنصل الإيطالي رئيس المجلس المحلي القوارشة إبراهيم الفارسي، ومدير مدرسة النجيلة.

يذكر أن المنظمة قد قامت أيضًا بدعم المؤسسة التعليم الشموخ وعيادة منطقة الفعكات .(وال) م ب/ ر ت

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