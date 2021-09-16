الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

قال برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إنه على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في فرض عقوبات على السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون تقدم الحكومة الجديدة، واصفا أزمة لبنان بأنها كارثة من صنع الإنسان.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

ويعاني لبنان حالياً من عدد من الأزمات أهمها انهيار العملة، وارتفاع معدلات البطالة، وغلاء الأسعار، ما يشكل تحدياً حقيقياً أمام الحكومة التي جاءت بعد أكثر من عام على الفراغ السياسي في البلاد.

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