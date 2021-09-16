ليبيا نيوز

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إنه على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في فرض عقوبات على السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون تقدم الحكومة الجديدة، واصفا أزمة لبنان بأنها كارثة من صنع الإنسان.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

ويعاني لبنان حالياً من عدد من الأزمات أهمها انهيار العملة، وارتفاع معدلات البطالة، وغلاء الأسعار، ما يشكل تحدياً حقيقياً أمام الحكومة التي جاءت بعد أكثر من عام على الفراغ السياسي في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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