تقرير أممي: سوريا ليست بلداً آمناً لعودة اللاجئين

أفاد تقرير لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا، بأن سوريا تعتبر بلداً غير آمن لعودة اللاجئين إليها بعد سنوات من الصراع.

وذكر التقرير أن “المدنيين يعيشون في خوف من سيارات مفخخة يتم تفجيرها بشكل متكرر في مناطق مزدحمة بالمدنيين”. وقد وثق التقرير 243 حالة وفاة بتلك المفخخات، لكنه قدر أن العدد الإجمالي للقتلى أكثر أهمية.

وأشار التقرير إلى اعتقال أكثر من 40 ألف طفل في معسكرات التجنيد، وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق، إن ذلك يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي صادقت عليها سوريا عام 1993″.

كما أورد التقرير حالات اختطاف وتعذيب وقتل لعدد من اللاجئين الذين عادوا إلى مدنهم، سواء من قبل قوات النظام السوري ومخابراته، أو من قبل فصائل أخرى مسلحة.

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