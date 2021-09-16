حكومة الوحدة تعلن فتح الحدود مع الجارة تونس

طرابلس 16 سبتمبر 2021 (وال)- أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الخميس، عن إعادة فتح الحدود مع الجارة تونس، وتسهيل دخول المواطنين من كلا الجانبين.

الخطوة جاءت تتويجًا للجهود التي بدأها رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، من خلال اللقاء الذي جمعهما قبل أيام في تونس .

وأسفر اللقاء عن اتفاقهما على تشكيل لجنة وزارية من الجانبين، على تقييم الأوضاع الأمنية والصحية، وقد وصلت لقرار فتح المعابر الحدودية، مع تعهد الدولتين بتلبية كافة الاشتراطات الأمنية والصحية، لمواجهة جائحة كورونا من أجل سلامة الدولتين الشقيقتين، وتسهيل التنقل للأفراد والسلع بين البلدين.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن علاقات الليبية التونسية راسخة ومتينة، وأن البلدين لديهما من الإرادة والالتزام؛ بما يُعزز جميع التفاهمات المبرمة بينهما خدمة لمصالح الشعبين الليبي والتونسي. (وال) م ب/ ر ت

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