مخاوف من فشل قمة جلاسكو للمناخ الشهر القادم

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن انعدام الثقة بين الدول النامية والمتقدمة، وعدم توافر الأهداف الطموحة لدى بعض الاقتصادات الناشئة، قد يؤدي إلى فشل قمة جلاسكو لشؤون المناخ في اسكتلندا هذا العام.

وقال غوتيريش أن “العالم علة حافة الهاوية حالياً”، بسبب التغيرات المناخية وارتفاع مستوى الاحتباس الحراري إلى مستويات غبر مسبوقة.

وينعقد المؤتمر في الفترة الواقعة بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر من العام الحالي، ويهدف إلى جمع أموال من المشاركين ووضع خطط من شانها أن تعالج الازمة المناخية بشكل يمنعها من الخروج عن السيطرة.

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