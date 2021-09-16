رئيس المجلس الرئاسي يختتم زيارته لدولة قطر

الدوحة 16سبتمبر 2021 (وال)- اختتم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مساء الخميس، زيارته رسمية لدولة قطر؛ بحث خلالها مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسم إستراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين، مبنية على الشراكة الحقيقية، والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وكان الشيخ تميم قد ثمّن خلال لقائه؛ رئيس المجلس الرئاسي، جهوده في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، مُعربًا في الوقت ذاته عن استمرار دعم بلاده للمسار السياسي الليبي.

وتأتي زيارة السيد الرئيس لدولة قطر؛ تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من أمير ها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. (وال) ف م/ ر ت

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