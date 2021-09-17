ليبيا نيوز

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 من نشطاء “القاعدة”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خمسة من أنصار “القاعدة” يعملون خارج تركيا، على خلفية تقديم خدمات مالية ومساعدة في السفر للجماعة المتشددة.

وقالت أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في بيانٍ إن “هذه العقوبات المستهدفة تسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة الثابت بقطع الدعم المالي للقاعدة”.

وأضافت: “سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، بما في ذلك تركيا، لفضح وتعطيل شبكات الدعم المالي للقاعدة”.

وتضمنت القائمة مجدي سالم، وهو محامٍ مصري المولد يقيم في تركيا، حددته وزارة الخزانة باعتباره الوسيط الرئيس لمجموعة من أنشطة القاعدة في تركيا.

وآخرون هم محمد نصر الدين الغزلاني، موظف مالي مصري استخدم التحويلات النقدية لدعم القاعدة والمواطنين الأتراك نور الدين مصلحان وسيبرايل جوزيل وسونر جورلين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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