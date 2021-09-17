الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 من نشطاء “القاعدة”

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خمسة من أنصار “القاعدة” يعملون خارج تركيا، على خلفية تقديم خدمات مالية ومساعدة في السفر للجماعة المتشددة.

وقالت أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في بيانٍ إن “هذه العقوبات المستهدفة تسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة الثابت بقطع الدعم المالي للقاعدة”.

وأضافت: “سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، بما في ذلك تركيا، لفضح وتعطيل شبكات الدعم المالي للقاعدة”.

وتضمنت القائمة مجدي سالم، وهو محامٍ مصري المولد يقيم في تركيا، حددته وزارة الخزانة باعتباره الوسيط الرئيس لمجموعة من أنشطة القاعدة في تركيا.

وآخرون هم محمد نصر الدين الغزلاني، موظف مالي مصري استخدم التحويلات النقدية لدعم القاعدة والمواطنين الأتراك نور الدين مصلحان وسيبرايل جوزيل وسونر جورلين.

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