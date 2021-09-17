“طعنة في الظهر”.. فرنسا: بايدن تصرف مثل ترامب لإفشال صفقة الدفاع الأسترالية

اتهمت فرنسا الرئيس الأمريكي جو بايدن بطعنها في ظهرها والتصرف مثل سلفه دونالد ترامب بعد استبعاد باريس من عقد تصدير دفاعي تاريخي لتزويد أستراليا بغواصات.

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أنها ستبرم شراكة أمنية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي من شأنها أن تساعد أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية الأمريكية وإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية التصميم البالغة 40 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان لراديو “فرانس انفو”: “هذا القرار الوحشي، الأحادي الجانب والذي لا يمكن التنبؤ به يذكرني كثيرًا بما كان السيد ترامب يفعله، أنا غاضب بشدة، هذا لا يتم بين الحلفاء”.

ويعتبر ذلك أحدث تطور دراماتيكي في تنافس شهدته معركة بين قوى بناء السفن البحرية لسنوات حول ما وصفه العديد من المراقبين بأنه أكبر صفقة لتصدير الأسلحة في العالم.

في عام 2016، اختارت أستراليا شركة بناء السفن الفرنسية Naval Group لبناء أسطول غواصات جديد بقيمة 40 مليار دولار لتحل محل غواصات Collins التي مضى عليها أكثر من عقدين.

قبل أسبوعين فقط، أعاد وزيرا الدفاع والخارجية الأسترالي التأكيد على الصفقة لفرنسا، وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقود من التعاون المستقبلي عندما استضاف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في يونيو.

وقال “لو دريان”: “إنها طعنة في الظهر، لقد أنشأنا علاقة ثقة مع أستراليا وانهارت تلك الثقة”.

توترت العلاقات الفرنسية مع الولايات المتحدة خلال رئاسة ترامب، الذي غالبًا ما أثار غضب الحلفاء الأوروبيين بمطالبتهم بزيادة إنفاقهم الدفاعي لمساعدة الناتو، مع التواصل مع خصوم مثل روسيا وكوريا الشمالية.

يقول دبلوماسيون إنه كانت هناك مخاوف في الأشهر الأخيرة من أن بايدن ليس صريحًا مع حلفائه الأوروبيين.

قالت السفارة الفرنسية في واشنطن إنها ألغت حفلًا خاصًا بالعلاقات الفرنسية الأمريكية يوم الجمعة بعد أحداث اليوم.

كما توترت العلاقات الفرنسية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسبب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

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