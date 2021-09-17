“ميركل” تؤكد مواصلة التعاون مع فرنسا حتى الانتخابات

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنها اتفقت مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ على مواصلة العمل معًا بشكل وثيق، حتى تتشكل حكومةٍ ألمانيةٍ جديدةٍ، بعد انتخابات 26 سبتمبر، والتي لن تترشّح فيها.

تصريحات “ميركل”؛ تأتي وسط قلق فرنسي من حدوث شلل سياسي بعد الانتخابات، ربما يؤثر على اتفاق المساعدات بقيمة 750 مليار يورو، الذي أبرم العام الماضي؛ لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مواجهة جائحة كورونا، خاصةً أن بناء التحالفات الجديدة في ألمانيا قد يستغرق وقتًا.

واستبعد مقربون من الرئيس “ماكرون” أن يمارس أي ضغط لتنفيذ أجندة فرنسا الطموحة لإصلاح الاتحاد الأوروبي عندما تتولى الرئاسة الدورية للتكتل في النصف الأول من العام المقبل.

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