استقالة وزيرة الخارجية الهولندية بسبب فوضى الإجلاء من أفغانستان

ما تزال فوضى عمليات الإجلاء من أفغانستان تُلقي بظلالها الثقيلة على المسؤولين الغربيين، إذ أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية، سيغريد كاغ، استقالتها، بعد إدانة نواب البرلمان رسميًا طريقة تعاملها مع أزمة الإجلاء.

“كاغ”، وفي بيانٍ قدمته للبرلمان؛ قالت إنه لا يمكنها إلا القبول بقرار النواب تحميلها المسؤولية عما جرى بوصفها الوزيرة ذات المسؤولية النهائية.

وأضافت أن قرارها نابع من إيمانها بالنظام الديموقراطي الذي يحتم على الوزير الاستقالة في حال عدم الموافقة على سياسته.

وتأتي استقالة الوزيرة الهولندية غداة إقالة نظيرها البريطاني دومينيك راب بسبب طريقة تعامله مع الوضع في أفغانستان.

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