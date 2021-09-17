ليبيا نيوز

ترحيب “مصري سوداني” بقرار مجلس الأمن حول سد النهضة

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم المهدي، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والقاضي بدعوة مصر وإثيوبيا والسودان إلى “استئناف المفاوضات”، برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة .

وأعرب الوزيران عن تطلّعهما لاستئناف هذه المفاوضات في أقرب فرصة، بعد أن أعربت إثيوبيا عن “أسفها لإعلان المجلس موقفه في مسألة تتعلق بحقوق المياه”، مؤكدة أنها “خارجة عن نطاق اختصاصه”.

وكان مجلس الأمن قد دعا إلى “مشاركة نشطة من المراقبين الدوليين؛ دعمًا لرئيس الاتحاد الأفريقي” في جهود الوساطة من أجل التوصل لاتفاق “مقبول من الجميع وملزم حول ملء وتشغيل” السد “ضمن جدول زمني معقول”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك