وزير الصحة يبحث آلية تفعيل الشراكة الحقيقية مع نظيرته المصرية

القاهرة 17 سبتمبر 2021 (وال)- بحث وزير الصحة الليبي الدكتور علي الزناتي مع نظيرته المصرية الدكتورة هالة زايد في القاهرة، آلية تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجانبين في مجالي التدريب والتأهيل، ومجال إدارة بعض المراكز في ليبيا.

كما تم خلال اللقاء؛ التأكيد على ما جاء في الاتفاقية التي تم توقيعها بمدينة طرابلس في 20 أبريل الماضي، والتي دخلت حيّز التنفيذ من قِبل وزارة الصحة المصرية منذ فترة.

حيث أصدرت وزارة الصحة المصرية في 22 أبريل الماضي، قرارًا يقضي بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات المصرية الحكومية.

وكذلك المشاركة الفعّالة في تزويد الجانب الليبي، بكميات من الأكسجين تقدر بأكثر من 700.000 لتر، لتغطية العجز الذي حدث في ليبيا، نتيجة للعطل الذي دخل فيه مصنع وادي الربيع.

في ختام اللقاء؛ اتفق الجانبان على إرسال فريق مصري؛ لتقييم بعض المستشفيات الكبرى كمستشفى طرابلس الجامعي، ومركز بنغازي الطبي، من أجل البدء الفعلي في تشغيل وإدارة وتدريب الكوادر بالمراكز من أجل توطين العلاج بالداخل.

كما تم الاتفاق على البدء في تنفيذ برنامج تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة، المعد من قِبل إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

وفي إطار استكمال الدراسات في الزمالة المصرية؛ تم الاتفاق على إرسال الكوادر المصرية للعمل بالمستشفيات الليبية، واعتماد بعض المراكز الدراسية في ليبيا، وذلك لاستفادة الجانب الليبي من الخبرات المصرية، واستفادة الجانب المصري باستكمال الفترة المطلوبة عليهم للدراسة. (وال) ن هـــ/ ر ت

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