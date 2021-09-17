رواد فضاء صينيون يعودون بعد 90 يومًا على متن محطة الفضاء

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض، اليوم الجمعة، بعد مكوثهم لمدة 90 يومًا على متن أول محطة فضاء لبلدهم في أطول مهمة صينية حتى الآن.

هبط ني هاي شنغ وليو بومينغ وتانغ هونغبو في سفينة الفضاء شنتشو -12 بعد الساعة 1:30 بعد الظهر. (0530 بتوقيت غرينتش) بعد خروجها من المحطة الفضائية، صباح الخميس.

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية “CCTV” لقطات للمركبة الفضائية وهي تهبط بالمظلة وهبطت في صحراء جوبي، حيث استقبلتها طائرات هليكوبتر ومركبات على الطرق الوعرة.

وبعد دقائق؛ بدأ طاقم من الفنيين في فتح فتحة الكبسولة التي بدت سليمة.

ظهر رواد الفضاء الثلاثة بعد حوالي 30 دقيقة، وجلسوا على كراسي مائلة خارج الكبسولة مباشرة للسماح لهم بالوقت لإعادة التكيف مع جاذبية الأرض بعد ثلاثة أشهر من العيش في بيئة خالية من الوزن.

وكان من المقرر أن يتوجه الثلاثة إلى بكين اليوم الجمعة.

قال قائد المهمة ني لمحطة CCTV: “مع تنامي قوة الصين وارتفاع مستوى التكنولوجيا الصينية أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه سيكون هناك المزيد من رواد الفضاء الذين سيحققون أرقامًا قياسيةً جديدةً”.

بعد الإطلاق في 17 يونيو ، ذهب رواد الفضاء الثلاثة في عمليتيْ سير في الفضاء، ونشروا ذراعًا ميكانيكيًا بطول 10 أمتار (33 قدمًا) ، وأجروا مكالمة فيديو مع زعيم الحزب الشيوعي شي جين بينغ.

في حين تم الإعلان عن القليل من التفاصيل من قبل الجيش الصيني، الذي يدير برنامج الفضاء؛ من المتوقّع أن يتم إحضار ثلاثي رواد الفضاء في مهمات لمدة 90 يومًا إلى المحطة على مدار العامين المقبلين لجعلها تعمل بكامل طاقتها.

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