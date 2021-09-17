الخارجية الليبية تشكل لجنة لمتابعة أوضاع السفارة الليبية بدمشق

دمشق 17 سبتمبر 2021 (وال) _ شكلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية لجنة لمتابعة وتقييم أوضاع السفارة الليبية في دمشق.

هذا وقامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة “نجلاء المنقوش” بتكليف لجنة من الإدارات المعنية بالوزارة ، للوقوف على أوضاع السفارة الليبية بالعاصمة السورية دمشق ، وتقييم ومعالجة بعض الإشكاليات القائمة.

وتسعى الخارجية الليبية بخطة عملها الحالية إلى كل ما يكفل ممارسة مهامها المناطة بها تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، وإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

يذكر أن اللجنة قد أنهت مهامها المكلفة بها ، وستقدم تقريرها النهائي ، للسيدة الوزيرة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك ضمن برنامج الخارجية الليبية الرامي إلى تقوية أداء البعثات الدبلوماسية في كافة دول العالم لمهامها تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية ، باعتبارها حكومة كل الليبيين وفي إطار سعي الوزارة إلى إنهاء حالة الإنقسام ، والتئام كافة السفارات الليبية بالخارج تحت تبعية حكومة الوحدة الوطنية . (وال _ دمشق) ع م / ه ع

وتسعى الخارجية الليبية بخطة عملها الحالية الى كل ما يكفل ممارسة مهامها المناطة بها تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية ، وإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذا وقد أنهت اللجنة مهامها المكلفة بها ، وستقدم تقريرها النهائي ، للسيدة الوزيرة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة

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