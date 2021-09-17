عشرات المهاجرين يصلون إلى سواحل لامبيدوزا

ذكرت مصادر أمنية إيطالية أن أكثر من مائة مهاجر غير قانوني وصلوا، ليل الخميس، إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا، عبر ثلاث عمليات رسوّ .

وأوضحت المصادر أن قارب هجرة يحمل سبعة مهاجرين تونسيين قد وصل إلى الجزيرة، بشكل مباشر.

وأضافت أنه على بعد ثلاثة أميال بحرية عن كبرى جزر الأرخبيل الصقلي؛ اعترضت قوات خفر السواحل قاربًا آخر يحمل على متنه 87 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، بينهم امرأة واحدة ، فيما تمكنت قوة أخرى من اعتراض قارب يحمل على متنه 14 مصريًا على بعد ميليْن بحرييْن.

وتم نقل جميع المهاجرين بعد إجراء الفرز الصحي الأولي إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن المصادر قولها إن جزيرة لامبيدوزا شهدت، الخميس، أربع عمليات رسوّ أخرى حملت إليها 172 مهاجرًا غير قانوني.

وأشارت إلى أن آخر قارب اعترض، كان على متنه 101 مهاجرًا من جنسيات “غامبيا والمغرب ومصر”، بينهم 21 قاصرًا و 20 آخرين غير مصحوبين بذويهم.

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