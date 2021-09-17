“صندوق النقد”.. إحالة 1.1 مليار دولار لوزارة المالية اللبنانية

حصلت لبنان الجمعة على أكثر من مليار و 100 مليون دولار، بعد ما أحال صندوق النقد الدولي -الجمعة- القيمة في حساب وزارة المالية بالمصرف المركزي اللبناني.

بيان السلطات اللبنانية، أوضح أن القيمة تُمثل حقوق السحب الخاصة الممنوحة للبنان عن العام الحالي.

وفي وقتٍ سابقٍ؛ نشرت منظمة “الإسكوا” تقريرًا أظهر ارتفاع نسبة الفقراء في لبنان من 55 بالمائة، خلال عام 2020، إلى 74 بالمائة.

ورفع لبنان الجمعة أسعار البنزين بنسبة 30٪، تزامناً مع أزمات توفر الوقود والكهرباء وتراجع النقد الأجنبي، نتيجة لخلل في السياسة النقدية وفق وصف مراقبين محليين.

تأتي القيمة المحالة من صندوق النقد الدولي، بعد أيام من تقديم وزير المالية مسودة فيها مقترحات تنظم الحصول على أموال ومساعدات دولية.

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