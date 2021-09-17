وزير الصحة يقوم بزيارة عدداً من المرافق الصحية التعليمية بالقاهرة

القاهرة 17 سبتمبر 2021 (وال) _ قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، بزيارة لعدد من المرافق الصحية التعليمية بالعاصمة المصرية القاهرة.

هذا وشملت الزيارات؛ أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، والتي تُعنى بالتدريب المهني الطبي الشامل.

وتم الإتفاق على تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في مجالات عدة منها الجراحات المختلفة، التمريض والعناية الفائقة وغيرها من المجالات؛ عن طريق إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

كما تم أيضًا؛ زيارة إلى مستشفى معهد ناصر والإطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، وذلك من آجل وضع اتفاقيات للتعاون بين المعهد والمراكز الليبية، وكذلك من آجل إبرام عقود لعلاج الليبين في هذا المعهد المتطور.

وبدوره، أكد الوزير في زيارته لقسم الضمور العضلي العصبي للأطفال بالمعهد، على إبرام إتفاقية لإرسال مجموعة من الأطفال الليبين المصابين بالضمور العضلي العصبي للعلاج بجمهورية مصر العربية.

وفي الختام؛ قام الوزير بزيارة إلى المصانع المتخصصة بصناعة اللقاحات والتطعيمات، وتم الإتفاق على تبادل الخبرات في مجال التصنيع، وشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُصنع في جمهورية مصر العربية، والذي ثبت فعاليته وسلامته. (وال _ القاهرة) ن ع / ه ع

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