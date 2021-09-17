مساعي لتسهيل إجراءات منح إيطاليا التأشيرات العلاجية للمرضى والجرحى الليبيين

روما 17 سبتمبر 2021 (وال)- بحث سفير ليبيا لدى إيطاليا ” عمر الترهوني ” الجمعة، مع مديرة المراسم الدبلوماسية الايطالية بالوكالة؛ ومديرة المكتب الثاني لشؤون التشريفات بوزارة الخارجية الايطالية، تسهيل منح تأشيرات للمواطنين في كلتا البلدان .

كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية سرعة منح التأشيرة للمتقدمين وتسهيل إجراءات الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية بإيطاليا.

وتطرق السفير ” عمر الترهوني ” في الاجتماع؛ عن كيفية تسهيل إجراءات منح التأشيرات العلاجية للمرضى وللجرحى، وكذلك المستعجلة الذين يصلون إلى المنافذ الايطالية عن طريق الإسعاف الطائر . (وال)

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