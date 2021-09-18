مجلس الأمن يمدّد عمل البعثة الأممية في أفغانستان 6 أشهر

مطالبًا حركة طالبان بتشكيل “حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية”؛ أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا، أعدت نصّه إستونيا والنرويج، يقضي بتمديد عمل بعثته السياسية في أفغانستان، لستة أشهر، حتى 17 مارس 2022.

وشدد القرار على ضرورة المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، واحترام حقوق الإنسان، ومن بينها حقوق الأطفال والأقليات”، وكان المجلس أصدر في أغسطس الماضي، قرارا يطالب بتأمين حرية الحركة للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد، حظي بتأييد 13 صوتًا بعد امتناع روسيا والصين عن التصويت.

المجلس أكد، في قراره، على “الدور المهم الذي ستواصل الأمم المتحدة أداءه لتعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان، وتكثيف الجهود لتأمين المساعدات الإنسانية، مشددًا على أهمية مكافحة الإرهاب” في البلاد، ومن جهتها لم تبد طالبان اعتراضا على تمديد مهمة الأمم المتحدة.

وطلب أعضاء المجلس ضمن القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اطلاعهم على الوضع في أفغانستان وعلى أنشطة البعثة الأممية كل شهريْن، من خلال تقارير دورية تتضمن “توصيات استراتيجية في ضوء آخر التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية”.

قرار المجلس؛ يأتي استجابة لدعوات عدة أصدرتها منظمات غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، بوجوب أن تبقي الأمم المتحدة بعثتها في أفغانستان، بهدف الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وفيما تتضارب مواقف العواصم الغربية بشأن الاعتراف بالسلطات الجديدة في البلاد؛ قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إن موسكو في حاجة إلى العمل مع حكومة طالبان، مشيًرا، خلال كلمةٍ له عبر تقنية الفيديو أمام اجتماع لتكتل بلدان منظمة شنغهاي للتعاون الذي تقوده بلاده والصين؛ إلى دعم روسيا لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن أفغانستان، داعيًا القوى العالمية إلى دراسة فكّ تجميد الأرصدة الأفغانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا