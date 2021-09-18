اشتباكات بين الشرطة الأسترالية والمتظاهرين المناهضين للإغلاق

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 235 شخصًا في ملبورن، و32 في سيدني، اليوم السبت، خلال مسيرات غير مصرح بها ضد الإغلاق، وأصيب عدد من ضباط الشرطة في اشتباكات مع المتظاهرين.

وقالت شرطة فيكتوريا إن ستة ضباط احتاجوا إلى دخول المستشفى، موضحةً أن عددًا من الضباط سقطوا أرضًا ، وفق ما أظهرته لقطات تلفزيونية.

تمكن حوالي 700 شخص من التجمع في أجزاء من ملبورن، حيث تم وضع ألفي ضابط لضمان بقاء مركز المدينة منطقة محظورة فعليًا، وأقاموا نقاط تفتيش وحواجز، فيما تم تعليق وسائل النقل العام في المدينة.

في سيدني، تم نشر ضباط فرق مكافحة الشغب ودوريات الطرق السريعة والمحققين وشرطة المهام العامة في الشوارع لمنع التجمعات الكبيرة.

تكافح أستراليا مع تفشي متحور “دلتا” من فيروس كورونا منذ منتصف يونيو، في كلٍّ من سيدني وملبورن، والعاصمة كانبيرا ، من خلال تطبيق عمليات إغلاق صارمة منذ أسابيع حتى الآن.

اليوم السبت؛ تم الإبلاغ عن 1.882 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، معظمها في سيدني.

ستظل معظم القيود في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكانبيرا حتى يتم تطعيم 70 في المائة على الأقل من أولئك الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر، والذي قد يكون بناءً على الوتيرة الحالية للتلقيح في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

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