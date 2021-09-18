“ميقاتي” يعتبر إدخال الوقود الإيراني إلى لبنان انتهاكًا للسيادة

اعتبر رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، في تصريحاتٍ نشرها مكتبه، أن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلها “حزب الله” إلى البلاد تعدّ انتهاكًا لسيادة لبنان.

بيان المكتب؛ أشار إلى أن “ميقاتي” يشعر بالحزن على هذا الانتهاك للسيادة، مضيفًا أنه لا يخشى من أي عقوباتٍ على خلفيته، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية.

وكان “حزب الله” قد أشرف على جلب شاحنات وقود من حليفته إيران عبر سوريا، في خطوةٍ قال إنها لتخفيف حدة أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد، رغم خضوع البلدين لعقوبات أمريكية.

من جهتها، أشارت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن استقدام الوقود من بلدٍ خاضعٍ لعقوبات واسعة النطاق لا يُشكّل حلاً مستدامًا لأزمة الطاقة، وأن حكومتها تدعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول إبداعية وشفافة ومستدامة من شأنها معالجة النقص الحادّ في الطاقة والوقود.

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