الجيش الأمريكي يعترف بـ”خطأ مأساوي” أودى بحياة مدنيين بأفغانستان

في اعتراف يحمل بين طياته اعتذارًا وإقرارًا بالذنب، قال قائد القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكنزي، إن الضربة الأخيرة التي نفذها الجيش الأمريكي في كابل، أواخر أغسطس، أسفرت عن مقتل مدنيين، متعهدًا بتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

“ماكنزي”؛ وصف الضربة بـ”الخطأ المأساوي”، إذ أطاحت بمدنيين عوضًا عن عناصر من “داعش”، مشيرًا إلى أن الخطأ نتج عن معلومات تفيد بهجوم كان “داعش” على وشك تنفيذه في كابل بسيارة من نوع تويوتا، وهو ما دفع إلى استهداف السيارة التي تم رصدها ظنا أنها تقل الإرهابيين، قبل أن تثبت التحقيقات أن هذه الضربة قتلت “عشرة مدنيين بينهم سبعة أطفال.

ونوّه “ماكنزي” بأن قواته كانت تقوم بعمليات معقدة لحماية الأميركيين أثناء الإجلاء.

من جهته، قدم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن “اعتذاره” أيضًا عن تلك الضربة الجوية، معربًا عن أحرّ التعازي لأقارب القتلى ممن بقوا على قيد الحياة.

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