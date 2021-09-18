الصين تنتهك الأجواء التايوانية.. بعد زيادة الميزانية العسكرية لتاييه

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن سلاح الجو التايواني سارع لتحذير عشر طائرات صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي، في اليوم التالي لإعلان الجزيرة عن زيادة تسعة مليارات دولار في الإنفاق العسكري لمواجهة التهديد من الصين.

شكت تايوان من الصين لمدة عام أو أكثر بسبب المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي، غالبًا في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي بالقرب من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان.

وقالت تايوان إن أحدث مهمة صينية شملت ست مقاتلات من طراز J-16 ومقاتلتيْن من طراز J-11 بالإضافة إلى طائرة واحدة مضادة للغواصات وطائرة استطلاع.

وقالت إنها أرسلت طائرات مقاتلة لتحذير الطائرات الصينية، بينما نُشرت أنظمة صواريخ لمراقبتها.

وحلقت المقاتلات الصينية في منطقة قريبة من براتاس، بينما حلقت الطائرات المضادة للغواصات والاستطلاع في قناة باشي التي تفصل بين تايوان والفلبين ، وفقًا لخريطة أصدرتها وزارة الدفاع.

وقال متحدث باسم قيادة المسرح الشرقي في الصين، في بيانٍ اليوم السبت، إن سفنًا حربيةً وطائرات إنذار مبكر وقاذفاتٍ انتشرت، يوم الجمعة، في دوريات وتدريبات تهدف إلى تحسين القدرات القتالية المشتركة للجيش الصيني في المنطقة.

جاء التطور بعد يوم من اقتراح تايوان زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 8.7 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك على صواريخ جديدة، وسط تحذيرات من الحاجة الملحة إلى ترقية الأسلحة في مواجهة “تهديد خطير” من الصين.

وتزامنت الدوريات والتدريبات الصينية مع عبور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان يوم الجمعة، وهو ما وصفته البحرية الأمريكية بأنه أمر “روتيني” عبر المياه الدولية.

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