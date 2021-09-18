طالبان تحرم الفتيات من العودة إلى المدرسة في أفغانستان

قررت طالبان استبعاد الفتيات من العودة إلى المدرسة الثانوية في أفغانستان اليوم السبت، بعد أن أمر حكام طالبان الجدد في البلاد الأولاد والمعلمين فقط بالعودة إلى الفصول الدراسية.

وأطاحت الجماعة المتطرفة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الماضي، ووعدت بنمط حكم أكثر ليونة من عهدهم القمعي في التسعينيات، عندما مُنعت النساء في الغالب من التعليم والعمل.

لكن الإملاءات من وزارة التعليم كانت أحدث خطوة من الحكومة الجديدة لتهديد حقوق المرأة.

وجاء في بيان قبل استئناف الدراسة يوم السبت: “يجب على جميع المعلمين والطلاب الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية”.

ولم يشر البيان، الذي صدر مساء الجمعة، إلى المعلمات أو التلميذات.

غالبًا ما يتم فصل المدارس الثانوية، التي تضم طلابًا تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا، بحسب الجنس في أفغانستان. خلال جائحة كوفيد< واجهوا عمليات إغلاق متكررة وتم إغلاقها منذ استيلاء طالبان على السلطة.

منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بحركة طالبان في عام 2001؛ تم إحراز تقدم كبير في مجال تعليم الفتيات، حيث تضاعف عدد المدارس ثلاث مرات وتضاعف محو الأمية بين الإناث إلى 30 في المائة، ومع ذلك؛ كان التغيير مقصورًا إلى حد كبير على المدن.

وقالت الأمم المتحدة إنها “قلقة للغاية” على مستقبل تعليم الفتيات في أفغانستان.

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