المحيطات وكائناتها .. بين الخوف والفضول

تتعرض البيئة البحرية لعدة ممارسات بشرية متفرقة تؤذيها وتؤذي حيواناتها، وتقابلها عدة منظمات توحد جهودها في سبيل تسليط الضوء على أهمية هذه الكائنات وتنوعها، في محاولة منها لتقليل المخاطر التي تحيط بها، ورفع مستوى الوعي بطريقة التعامل معها.

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