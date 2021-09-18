السفير الليبي لدى إيطاليا يبحث تسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين

روما 18 سبتمبر 2021 (وال)- بحث سفير ليبيا لدى إيطاليا, عمر الترهوني السبت، مع مديرة المراسم الدبلوماسية الإيطالية بالوكالة، تسهيل منح تأشيرات الدخول للمواطنين في كل من ليبيا وايطاليا.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، حسب ما أفاد به موقع السفارة الليبية بإيطاليا عبر شبكة التواصل الاجتماعي، أن السفير بحث إمكانية تسهيل إجراءات منح التأشيرات العلاجية للمرضى وللجرحى, بالإضافة إلى أولئك الذين يصلون إلى المنافذ الإيطالية عن طريق طائرات الإسعاف .

وكانت الخارجية الإيطالية قالت في بيان لها، إن الوزير لويجي دي مايو؛ أكد خلال استقباله عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالعاصمة روما في وقت سابق من هذا الشهر، دعم إيطاليا الثابت لتحقيق الاستقرار في البلاد، مُجددًا عزمها على التعاون مع السلطة المؤقتة، ومع جميع مفاصل الدولة الليبية لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية.

وأوضح بيان الخارجية الإيطالية أن دي مايو، أكد كذلك الالتزام الإيطالي بدعم عملية المصالحة الليبية الداخلية، مُعربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي في هذا المجال، ومشددًا على ضرورة تحقيق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءا بانسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد . (وال)

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