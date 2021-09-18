الولايات المتحدة تُرحّب برفع العقوبات جُزئياً عن النظام السوري

أعلنت مُرشّحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة باربارا ليف، انفتاح واشنطن على مقترح رفع بعض العقوبات المندرجة تحت قانون قيصر عن النظام السوري، وذلك في سبيل تسهيل مرور الطاقة إلى لبنان عبر سوريا.

ويأتي مقترح الرفع الجزئي للعقوبات بعد مبادرة أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله، لجمع الإدارتين الأمريكية والروسية على طاولة واحدة، من أجل الوصول إلى حل سياسي يُنهي الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 10 أعوام.

يُذكر أن ناقلة نفط إيرانية قد وصلت إلى ميناء “بانياس” السوري الأحد الماضي، لإفراغ حمولتها التي من المقرر أن تتابع طريقها برّاً نحو لبنان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا