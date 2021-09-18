ليبيا نيوز

الولايات المتحدة تُرحّب برفع العقوبات جُزئياً عن النظام السوري

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مُرشّحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة باربارا ليف، انفتاح واشنطن على مقترح رفع بعض العقوبات المندرجة تحت قانون قيصر عن النظام السوري، وذلك في سبيل تسهيل مرور الطاقة إلى لبنان عبر سوريا.

ويأتي مقترح الرفع الجزئي للعقوبات بعد مبادرة أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله، لجمع الإدارتين الأمريكية والروسية على طاولة واحدة، من أجل الوصول إلى حل سياسي يُنهي الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 10 أعوام.

يُذكر أن ناقلة نفط إيرانية قد وصلت إلى ميناء “بانياس” السوري الأحد الماضي، لإفراغ حمولتها التي من المقرر أن تتابع طريقها برّاً نحو لبنان.

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قناة 218 الليبية

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