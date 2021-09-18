وزير الدفاع الإيطالي يُعلن عن زيارته قريبًا لليبيا لمناقشة تعزيز التعاون العسكري الثنائي

روما 18 سبتمبر 2021 م (وال)- قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني اليوم السبت: “نحن محاور مهم لليبيا، ضمن عملية ذات طبيعة سياسية، والتي آمل أن تنفذها ليبيا حتى النهاية” .

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم؛ أن غويريني أعلن في كلمة له خلال مهرجان تم عقده في مدينة ترييستي، إنه سيزور ليبيا قريبًا؛ لمناقشة تعزيز التعاون العسكري الثنائي .

ونقلت وكالة نوفا عن الوزير قوله: “أعتقد أنه يجب علينا تعزيز جهود المجتمع الدولي؛ لتثبيت العملية السياسية الليبية”، مؤكدًا على ضرورة إجراء حوار مع تركيا أيضًا. (وال)

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