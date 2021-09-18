على خلفية اتفاق أوكوس.. فرنسا تستدعي سفيريْها في أمريكا وأستراليا

قررت فرنسا استدعاء سفيريْها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، على خلفيات تداعيات التحالف الجديد بين واشنطن وكانبيرا وتوقيع اتفاق أوكوس بينهما.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان؛ في بيانٍ، إن الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار الاستثنائي بسبب خطورة الواقعة، مشيرًا إلى أن بلاده لم تعد قادرةً على الوثوق بأستراليا بشأن إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، بعد تخلّيها عن صفقة لشراء غواصات فرنسية لمصلحة غواصات أمريكية.

من جهته، شكّك وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمان بون، في جدوى أي مفاوضات تجارية تُجريها المفوضية نيابةً عن أعضائها مع أستراليا.

وكانت أستراليا قد أعلنت، خلال اليوميْن الماضييْن، أنها ستلغي صفقة قيمتها 40 مليار دولار مع فرنسا لبناء عددٍ من الغواصات التقليدية، مضيفةً أنها ستبني بدلا من ذلك ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا “أمريكية وبريطانية”.

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