مساع مكسيكية لتشكيل تكتل إقليمي بأمريكا اللاتينية

قدم الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور، خلال اجتماع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، الذي تستضيفه بلاده؛ اقتراحا بتشكيل تكتل إقليمي مماثل للاتحاد الأوروبي، في محاولة لمواجهة نفوذ منظمة الدول الأمريكية ومقرها واشنطن.

وقال أوبرادور، في الجلسة الافتتاحية التي حضرها نحو عشرين رئيسا ورئيس وزراء: إن الكتلة التي يتطلع لتشكيلها من شأنها أن تعزز اقتصادات دول المنطقة التي تعاني من عدم المساواة، فضلا عن مواجهة الأزمات الصحية وغيرها، ويمكن أن تسهم في توطيد العلاقات بين الدول المشاركة.

من جهته طالب الرئيس الكوبي بإنهاء الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده.

وغاب عن القمة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بينما دعا الرئيس البوليفي لويس آرسي في كلمته إلى اتفاق عالمي لخفض ديون الدول الفقيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا