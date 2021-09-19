فرنسا.. قلق وغضب من صفقة الغواصات النووية الأسترالية

اعتبر السفير الفرنسي لدى أستراليا أن الأخيرة ارتكبت خطأ دبلوماسيا “جسيما” بتراجعها عن صفقة شراء الغواصات الفرنسية لصالح صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرا أن العلاقة بين البلدين كانت شراكة يفترض أنها قائمة على الثقة والصدق والتفاهم المتبادل.

وأعربت ماليزيا في خضم تداعيات الصفقة الجديدة التي أغضبت كلا من فرنسا والصين، عن قلقها من أن يؤدي قرار كانبيرا بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، إلى سباق تسلح نووي في المنطقة.

وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إلى أن هذا الإجراء سيدفع قوى أخرى لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية في المنطقة خاصة في بحر الصين الجنوبي.

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