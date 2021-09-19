احتجاجات محدودة لمؤيدي ترامب أمام مبنى الكونغرس

شارك عدد محدود لم يتجاوز المئتي شخص، في احتجاج أطلق عليه منظموه شعار “العدالة من أجل معتقلي 6 يناير”، وتجمعوا حول مبنى الكونغرس الأمريكي، فيما رفع بعضهم لافتات تحمل شعارات يمينية متطرفة.

وأشار قائد شرطة الكونغرس جيه توماس مانجر، إلى وجود بعض التهديدات بالعنف، ولذلك تدخلت الشرطة لتجنب الاشتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف ماجنر، أن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص منهم رجل مسلح بمسدس شوهد وسط الحشد، كما أخرجت شرطة مكافحة الشغب من الحشد أحد المحتجين يربط سكينا كبيرا حول قدمه.

وكان المئات من أفراد الشرطة انتشروا حول مبنى الكونغرس، وأقاموا سياجا معدنيا لمنع أي محاولة للاقتحام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا