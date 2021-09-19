أفغانستان: قتلى وجرحى في تفجيرات استهدفت عربات لطالبان

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب نحو 20 آخرين في سلسلة تفجيرات شهدتها مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار شرق أفغانستان، والذي يعد معقل تنظيم داعش الذي زاد نشاطه منذ سقوط كابول في أيدي طالبان.

وأشارت مصادر محلية إلى أن خمسة تفجيرات استهدفت عربات تابعة لطالبان، وكان بين الضحايا عناصر من الحركة، فيما لم يصدر عن طالبان أي تعليق على الانفجارات.

يذكر أن تنظيم داعش سبق وأعلن مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات وقعت عند مطار كابول في السادس والعشرين من أغسطس، وأودت بحياة أكثر من مئة وثمانين شخصا، وتعد الأكثر دموية خلال عقدين من الاحتلال الأمريكي للبلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا