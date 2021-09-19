دمشق.. داعش يتبنى تفجير خط الغاز لمحطة كهرباء رئيسية

أعلنت وزارة النفط السورية، عودة خط الغاز بمحطة كهرباء دير علي، للعمل بعد إتمام إصلاحه، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي، بعد استهدافه بتفجير تبناه تنظيم داعش وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة ومحيطها.

وأعلن التنظيم الإرهابي في بيان له أن مقاتليه تمكنوا “من تفخيخ وتفجير خط الغاز الواصل بين محطتي تشرين الحرارية ودير علي” التي تغذي أكثر من 50 بالمئة من احتياجات سوريا من الكهرباء.

بدوره أكد وزير الكهرباء غسان الزامل البدء بإصلاح الأضرار وإعادة التغذية الكهربائية بعد نصف ساعة من وقوع الاعتداء.

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