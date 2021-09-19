المونيتور: مفتي “داعش سيناء” سلم نفسه للأمن المصري

قالت مصادر أمنية مصرية لموقع “المونيتور” إن قياديا في تنظيم داعش الإرهابي بسيناء سلم نفسه وعائلته المكونة من 3 أطفال وزوجته لقوات الأمن بعد التنسيق مع قبائل سيناء.

وأوضح “المونيتور” أن القيادي يدعى محمد سعد كامل وكنيته فى التنظيم الإرهابي “أبو حمزة القاضي”، وهو المفتي الرئيسي للتنظيم في القضايا المصيرية وعمليات الهجوم على أفراد الجيش وهجوم مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، والإفتاء بقتل واستهداف السائقين بمصنع الإسمنت، والكثير من الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون كانت بفتواه شخصياً.

وتشهد مناطق محافظة سيناء، تنسيقا وثيقا بين عناصر الجيش والقبائل، مما يعزز الحملة على داعش بشكل ملحوظ.

ويدير الجيش المصري عملية واسعة النطاق في شمال ووسط سيناء منذ فبراير 2018، وتشمل العملية مختلف فرق الجيش، بما في ذلك القوات الجوية والبحرية.

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