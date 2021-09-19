عمليات إجلاء تحسباً لثوران بركان في جزيرة لا بالما الإسبانية

أجلت السلطات المحلية الأحد نحو 40 شخصاً يعانون من مشاكل في الحركة، وبعض المواشي إلى مناطق أكثر أمناً في جزيرة لا بالما الإسبانية، بعد تحذيرات أطلقها علماء بشأن تزايد خطر ثوران أحد البراكين.

وذكر المعهد الجغرافي الوطني الإسباني أن العلماء سجّلوا سلسلة من الزلازل تصل قوتها إلى 3.8 على مقياس ريختر في منتزه فيجا الوطني جنوب الجزيرة، وقالت وزارة الدفاع الإسبانية إنها نشرت عدداً من الجنود للمساعدة في عمليات الإجلاء، في حين لم تأمر السلطات بالإجلاء الشامل للسكان القاطنين بالقرب من جبل البركان والبالغ عددهم نحو 33 ألف نسمة.

وقال متحدث باسم معهد جزر الكناري لعلم البراكين، إن تزايد شدة الزلازل يدفع الحمم باطّراد نحو السطح مما يسبب تزايد فرصة وقوع الانفجار، وهو ما دفع بالحكومة إلى أخذ قرار بإجلاء بعض السكان.

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